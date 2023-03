Inzaghi, destino segnato? “Anche un cammino top in CL potrebbe non bastare se Zhang…”

"Inzaghi molto si giocherà martedì al Dragão contro il Porto dove andrà difeso con i denti l’1-0 dell’andata (un possibile altro successo in Coppa Italia non è considerato dirimente nelle scelte sul futuro dell’allenatore), ma pure un cammino super in Champions potrebbe non bastare. Soprattutto se a Steven Zhang fosse proposto come alternativa l’uomo che, oltre a conquistare l’ultimo scudetto, è riuscito a tirare fuori il meglio da Romelu Lukaku che, proprio a Milano con Conte, ha disputato le migliori stagioni in carriera", spiega Tuttosport, confermando come l'ipotesi Conte-bis non sia da scartare e che l'Inter voglia tenere Lukaku anche la prossima stagione.