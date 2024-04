"Veniamo da due partite che ci hanno tolto energie fisiche e mentali, qualche giocatore ha degli acciacchi del quale dovrò tenere conto. La differenza in questi casi la fa l'atteggiamento della squadra, non il singolo. Abbiamo negli occhi le vittorie nel derby e di Milano, ma anche la partita di Lecce e il nostro obiettivo è non ripetere quell'atteggiamento". Lo ha detto Daniele De Rossi , alla vigilia della sfida con l'Udinese ai canali del club giallorosso.

Parlando degli elogi che ha ricevuto dopo la vittoria in Europa League di giovedì ha invece aggiunto: "Io sto nel calcio da tanto tempo, queste cose non mi toccano più di tanto. Quando ho passato brutti momenti ho sempre lavorato pensando che durassero poco, lo stesso vale anche per i momenti positivi se non si ha il giusto atteggiamento. In testa ho sempre il post Lecce per ricordarmi l'accoglienza che mi riserveranno se dovessi fare male da qui al futuro. Al di là della critica a me interessano i risultati della squadra".