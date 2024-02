Primo test da allenatore di un certo livello per Daniele De Rossi, che con la sua Roma affronta oggi l'Inter. Una squadra che, nel corso della sua carriera da calciatore, ha rappresentato la rivale per eccellenza, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "La rivalità più importante della carriera, numeri alla mano. Contro nessuna squadra, De Rossi ha giocato più partite in carriera: le sfide all'Inter sono 41, al secondo posto c'è il Milan con 32, poi la Lazio a 31. E il club di Milano è anche quello contro cui sono arrivati più pareggi (12) e più sconfitte (15), ma anche più gol segnati: sono sei le reti realizzate da Daniele contro i nerazzurri, poi ci sono Chievo e Catania a quattro.