Il tentativo del 2017

"Daniele, nel 2017, spense le voci che lo volevano vicino a un trasferimento a Milano. De Rossi era in scadenza di contratto, Luciano Spalletti sarebbe diventato il nuovo allenatore dell'Inter e i nerazzurri hanno tentato il centrocampista offrendo un ricco biennale. Si parlava di operazione in stile Pirlo-Juve: un grande centrocampista che, nella fase finale della carriera, lascia la squadra di sempre a zero per vestire la maglia di un'altra big del calcio italiano. Non che l'Inter fosse sola nella corsa a De Rossi: diverse grandi squadre avevano intravisto l'opportunità di acquistare gratis un calciatore come Daniele, che in passato era stato approcciato anche da club ambiziosi come Manchester City e Psg".