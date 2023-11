A seguito della sfida tra Olanda e Irlanda di ieri sera, vinta dagli Orange per 1-0, il difensore dell'Inter De Vrij ha commentato la sua prestazione:

"È stato bello tornare nella formazione titolare. Questo era successo qualche tempo fa". De Vrij ha aspettato in silenzio una nuova opportunità, ha detto: "Invecchi, fai più esperienza e impari più cose. Poi impari anche ad affrontare gli intoppi e a trasformarli in qualcosa di positivo. Vengo sempre in Nazionale con un grande sorriso, faccio sempre del mio meglio e mi diverto. Penso anche di essermi inserito molto bene nel gruppo. Devo essere paziente, aspettare la mia opportunità e assicurarmi di essere pronto".