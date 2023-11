Inter, Lautaro e Thuram inseparabili. Videochiamata dai ritiri, la ThuLa si prepara per la Juve

"Visto l’avvicinarsi dell’evento, quei due sono ancora più in contatto, nonostante la distanza e nonostante l’opposta divisa nazionale. Con queste premesse, nessuno può stupirsi se nel bel mezzo del ritiro argentino, di colpo, sia comparso il faccione di un giocatore francese. Non bastavano i messaggi, la videochiamata è arrivata qualche giorno fa ed è stata motivo di battute e sorrisi sudamericani. Proprio lui, il “nemico” Mondiale intrufolatosi in mezzo ai campioni. In fondo, anche i francesi, ancora furenti per quella folle finale, avrebbero potuto pensarla alla stesso modo, se solo Marcus fosse stato in goliardica compagnia come Martinez, e non nella sua stanzetta con le cuffie nel centro federale di Clairefontaine.