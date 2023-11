Barella, orgoglio Inter e Nazionale. Crescita costante e il turnover può portarlo in alto

"Nicolò Barella è cresciuto sotto gli sguardi dei grandi, un piccolo eroe tenuto d’occhio da nomi olimpici. Il primo è stato Gigi Riva che lo ha visto sgambettare nella scuola calcio di Cagliari che portava il suo nome. In quel bambino più piccolo degli altri, che lottava più degli altri ha riconosciuto subito il sacro fuoco dei predestinati. Poi sono venuti gli occhi del visionario Arrigo Sacchi, coordinatore delle giovanili azzurre. Mentre qualche tecnico a Coverciano storceva il naso davanti a quel ragazzino che si esaltava nei tackle, ma che trattava la palla in modo poco gentile, Arrigo suggeriva: «Datemi retta: educare due piedi è sempre possibile, insegnare lo spirito che anima quel ragazzo, no. Teniamocelo stretto». E così il giovane Barella ha continuato a frequentare il centro tecnico federale e a crescere, anche in continente. Sull’isola, a farlo lievitare, era l’orgoglio di appartenenza, giocare per la squadra della sua terra. L’esordio nel Cagliari a 17 anni, un passaggio di crescita a Como, poi il ritorno in rossoblù e, nel 2019, l’Inter. Un passo importante, una platea prestigiosa, ma nulla da togliere il fiato per un ragazzo che a 23 anni aveva già una moglie e tre figlie. Ha aggredito la vita come fosse un pallone, seguendo il cuore, in campo e fuori, sufficientemente temprato alle emozioni forti", racconta La Gazzetta dello Sport.