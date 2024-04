"Sono felice che per la seconda volta il tribunale olandese abbia confermato che avevo ragione e che abbia addirittura aumentato la sanzione per SEG. La corte ha deciso che: 1. La SEG ha effettivamente agito come mio rappresentante nelle trattative contrattuali con l'Inter. 2. SEG non mi ha informato della loro commissione sproporzionata. 3. ⁠Dovrei essere risarcito per l'importante perdita finanziaria che SEG mi ha causato. Penso che la trasparenza sia molto importante e spero che questo caso aiuti altri calciatori ad avere un maggiore controllo sulla propria carriera", si legge.