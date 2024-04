La posizione dell'Inter

Secondo quanto raccolto e riportato in queste settimane da FCIN1908.it, a oggi Hermoso non è una possibilità per la difesa dell'Inter. Il giocatore ha estimatori in Premier League e in Arabia Saudita, ma al momento non è nella lista dei nerazzurri per rinforzare il reparto arretrato. Per ora, non ci sono le condizioni per un colpo di questo tipo in difesa, i profili monitorati sono altri.