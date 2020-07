Del Piero: “Stagione Inter buona. Eriksen? Trovare un altro Pirlo o Modric è difficile”

In collegamento da Los Angeles con Sky Calcio Club, Alessandro Del Piero ha analizzato quanto accaduto all’Olimpico tra Roma e Inter, partendo dal giudizio sul discusso episodio tra Lautaro e Kolarov, arrivato all’inizio dell’azione che ha portato al gol del momentaneo 1-1 giallorosso:

“Per il metro di giudizio usato fino a oggi e visto che è stato richiamato il VAR, doveva fischiare fallo. Anche per la dinamica dell’azione, credo dovesse fischiare. Eriksen? Trovare un altro Pirlo o un altro Modric è complicato per tutti. E’ un ruolo delicato. Le esigenze di Conte sono altissime, anche sotto il punto di vista della personalità. Quando vai in vantaggio, la devi portare a casa. La stagione dell’Inter è buona”.

(Fonte: Sky Sport)