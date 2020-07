LIVE, ROMA-INTER 0-0: scivolone Handanovic, Mancini vicino al vantaggio!

ROMA – Vietato fallire, obiettivo metter pressione alla Juventus. Contro la Roma di Fonseca i nerazzurri hanno la possibilità di allungare sull’Atalanta, fermata ieri a Verona e di mettere pressione alla capolista Juventus che domani ospiterà la Lazio di Simone Inzaghi. Un’occasione d’oro per i ragazzi di Antonio Conte che però dovranno vedersela anche con la voglia d’Europa dei giallorossi, reduci da 3 vittorie consecutive. Ancora assente Lukaku, confermati in attacco Sanchez e Lautaro con alle loro spalle Brozovic ad agire da trequartista. Torna Barella a centrocampo, Candreva e Young confermati sulle corsie esterne. In difesa, davanti a Samir Handanovic, ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-1-2): 13 Lopez; 23 Mancini, 41 Ibañez, 11 Kolarov; 25 Bruno Peres, 42 Diawara, 21 Veretout, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini; 77 Mkhitaryan, 9 Dzeko.

A disposizione: 63 Fuzato, 2 Zappacosta, 4 Cristante, 6 Smalling, 8 Perotti, 14 Villar, 15 Cetin, 17 Ünder, 19 Kalinic, 27 Pastore, 31 Perez, 99 Kluivert.

Allenatore: Paulo Fonseca.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 77 Brozovic; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 9 Lukaku, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Di Bello.

Assistenti: Cecconi, Galetto.

Quarto Uomo: Giua.

VAR e Assistente VAR: Guida, Di Vuolo.

SQUALIFICATI

Roma: –

Inter: –

DIFFIDATI

Roma: Diawara, Dzeko, Kluivert, Santon

Inter: de Vrij, Gagliardini, Valero, Vecino.