PAGELLE: Bastoni-Young, quanti errori. Sanchez frizzante. Lautaro, così è poco

HANDANOVIC 5,5: Sembra piuttosto insicuro, soprattutto nelle uscite. Mancini lo grazia letteralmente nel primo tempo

SKRINIAR 6: In crescita rispetto alle ultime uscite. Anche se sul gol della Roma resta un po’ nella terra di nessuno

DE VRIJ 6: Ha il merito di portare l’Inter in vantaggio con uno stacco imperioso. Controlla bene la sua zona, è sfortunato nel rimpallo che porta al secondo gol della Roma

BASTONI 5: Quanta imprecisione, troppi errori sia in fase di appoggio che di disimpegno. Serata complicata

CANDREVA 5,5: La benzina, stavolta, è poca. Non riesce a sprintare sulla sua fascia di competenza, è stanco e si vede

BARELLA 5,5: Al rientro dopo l’infortunio, i tempi non sono ancora quelli del miglior Barella. Spesso arriva col fiatone sul pallone, prova a sopperire con la grinta ma non basta

GAGLIARDINI 5,5: Come per Bastoni, parecchi errori in fase di appoggio. E qualche colpo di tacco di troppo. Prova a “proteggere” Brozovic insieme a Barella, ci riesce a fasi alterne

YOUNG 5: Soffre maledettamente Bruno Peres, che lo fa impazzire sulla sua fascia. Non lo prende quasi mai

BROZOVIC 6,5: Scherma bene Diawara ma inevitabilmente tende ad arretrare per giocare più palloni. A forza di fare avanti e indietro, rimane poco lucido. Ma è sempre lui a dettare i tempi

LAUTARO 5: Segna un gol favoloso. Annullato per fuorigioco. Ma è troppo, troppo poco. Scivola spesso, cade ancora più spesso. E soprattutto gli manca il guizzo in rapidità, è macchinoso nei movimenti

SANCHEZ 6,5: Sgusciante, frizzante. Si vede che è in forma. Non è certo il Sanchez devastante dei tempi d’oro però è il più in forma dei nerazzurri

MOSES 6,5: Spinazzola è in serata, lui non riesce a trovare il guizzo. Poi, all’improvviso, vede l’occasione e la coglie. Rigore nettissimo conquistato

BIRAGHI 6: Entra con l’Inter sulle gambe. Non ha grandi chance di mettersi in mostra

LUKAKU 6,5: Torna in campo e torna subito al gol. Rigore perfetto

ERIKSEN 6: Entra e si piazza tra le linee. Non riesce a incidere e non ha grandi occasioni per farlo

D’AMBROSIO SV

CONTE 6: Sceglie Brozovic come trequartista e gli mette alle spalle la cerniera Barella-Gagliardini. La mossa sembra premiarlo ma l’Inter si spegne nel secondo tempo. Ci mette un po’ a cambiare ma alla fine le mosse si rivelano vincenti. Moses e Lukaku gli regalano il pareggio, si poteva osare qualcosa anche prima.