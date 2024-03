"Sono contento come ho inciso nella partita ma so ancora di non essere al mio livello top. Torno a casa con la voglia di migliorare e so di poter migliorare. Vincere ai rigori è sicuramente pazzesco. La gente ha idee contrastanti su di me, non c'è mai una via di mezzo. O mi amano o mi odiano ma non sono più un ragazzino, ho 30 anni, gioco da quando ne ho 16 ed è così finché smetterò. Questo ha forgiato il carattere che ho oggi, mi diverto a giocare con questi compagni e mi piace essere all'Atletico ma non sono venuto qui per divertirmi e basta. Ora possiamo festeggiare ma domenica abbiamo un'altra partita importante contro il Barcellona, dobbiamo recuperare energie. Ringrazio i tifosi che hanno incendiato lo stadio"