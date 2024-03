Per l'Inter sono stati fatali i rigori. Al Civitas Metropolitano i nerazzurri hanno detto addio alla Champions League dopo aver perso la lotteria dei rigori contro l'Atletico Madrid. Per i nerazzurri tre errori dal dischetto con Sanchez, Klaassen e Lautaro . L'attaccante argentino non è mai stato implacabile dagli undici metri, anzi. Fra nazionale argentina e Serie A, Lautaro in carriera ha segnato 16 rigori e ne ha sbagliati 9, tutti con la maglia dell’Inter.

"Ieri i suoi compagni hanno dovuto consolarlo, prima in campo, poi ancora nel ritorno fino a Milano. Era lui, capitano e sciagurato rigorista, il più affranto. Avrà l’occasione per rifarsi in campo col Napoli, domenica a San Siro, ovviamente su azione. E il suo agente Alejandro Camano è al lavoro con gli uomini di mercato nerazzurri per discutere il prolungamento del suo contratto, con adeguamento dell’ingaggio oltre il 30 giugno 2026, scadenza attuale. Si ragiona su un consistente ritocco al rialzo dell’ingaggio: 8 milioni netti a stagione, più bonus legati principalmente ai risultati di squadra. Meglio per lui, rispetto a quelli dal dischetto".