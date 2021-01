Inter, nel derby tocca a Sanchez. In due per prendere il posto di Vidal a centrocampo

Domani sera l’Inter si giocherà l’accesso alle semifinali di Coppa Italia con il Milan. Dopo la sfida pareggiata con l’Udinese, Conte pensa a qualche cambio di formazione nella squadra che affronterà i rossoneri.

“Ci sarà dunque un turnover dosato. Non in difesa, dove Skriniar, De Vrij e Bastoni sono imprescindibili. D’Ambrosio è vicino al rientro dopo l’infortunio al ginocchio accusato il 6 gennaio, Ranocchia ha sempre fatto bene quando chiamato in causa, ma De Vrij è in crescita e vuole la rivincita con Ibra, mentre Kolarov proprio nel derby di campionato dimostrò di essere inadeguato nei tre dietro. Darmian, che può giocare anche basso, si candida piuttosto in fascia. Essendo adattabile sia a destra sia a sinistra, potrebbe far rifiatare uno tra Hakimi e Young”, si legge su Gazzetta.it.

“Intoccabili in mediana Barella e Brozovic, va verso una panchina Vidal. Sempre titolare nelle ultime quattro (compresi i supplementari di Firenze), il cileno potrebbe cedere il posto a uno tra Gagliardini o Sensi. Con il primo Conte avrebbe più chili e centimetri, con il secondo ci guadagna la creatività. Reduce da una settimana in gruppo dopo l’intervento al ginocchio di luglio, n Sanchez dovrebbe prendere il posto di Lautaro al fianco di Lukaku. L’Inter infatti è in LuLa calante, con i due titolari che non segnano da 4 partite e che sono in debito d’ossigeno”, aggiunge il portale sportivo.