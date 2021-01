Vidal nervoso, reazione plateale alla sostituzione: “Con le braccia mimava il gesto del vaffa”

A Skysport lo avevano raccontato subito, appena Vidal era uscito dal campo. Se l’era presa con un seggiolino al momento della sostituzione. A proposito di quell’episodio La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’atteggiamento del cileno, che nel racconto della rosea, ha avuto una reazione piuttosto plateale. “Con le braccia che mimavano il gesto del vaffa e fascette varie gettate a terra”. Voleva restare in campo in una gara che era diventata complicatissima da sbloccare ed è uscito dal campo nervosissimo. Prima aveva lasciato il campo ed era poi rientrato dopo in panchina dove Conte lo aveva richiamato.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)