Inter, arriva il derby: Vecino di nuovo in gruppo. Ma per Conte c’è un’altra grande notizia

Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio deludente di Udine, che non ha permesso l’aggancio al Milan, che l’Inter ha il dovere di resettare tutto e proiettarsi già al derby dei quarti di finale di Coppa Italia contro i rossoneri di martedì sera.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per Antonio Conte arrivano due buone notizie. Una è il recupero di Matias Vecino che, anche oggi, si è allenato in gruppo. Sarà l’allenatore nerazzurro a decidere se portarlo in panchina contro il Milan. L’altra si chiama Danilo D’Ambrosio, il cui recupero procede bene. Stamattina, infatti, ha lavora per la prima volta sul campo della Pinetina. Questo il tweet del giornalista Francesco Fontana:

“#Vecino anche oggi in gruppo, domani #Conte deciderà se portarlo in panchina contro il #Milan. Il recupero di D’Ambrosio procede bene: stamattina ha lavorato per la prima volta sul campo. #Inter #SerieA #CoppaItalia @Gazzetta_it“.