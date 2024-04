Una delle differenze con cui Inter e Milan si avvicinano al derby di lunedì sera riguarda il tempo a disposizione per preparare il match: i nerazzurri potranno contare su una settimana "classica" di lavoro, mentre non sarà così per i rossoneri, impegnati questa sera nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Un fattore da non sottovalutare, secondo La Gazzetta dello Sport: "C'è un aspetto che non può non essere considerato. E che può rivelarsi un fattore decisivo per Inzaghi e l'Inter: il Milan gioca stasera in Europa League e inevitabilmente la fatica del match, sia dal punto di vista fisico siamentale, si farà sentire, nonostante lo slittamento del match a lunedì.