Pronta una lunga passarella che vedrà la squadra salire su un pullman scoperto a San Siro per un bagno di folla che terminerà in piazza Duomo. Il percorso verrà definito a seconda che si tratti di un giorno feriale o di un festivo. L'ok al piano studiato dall'Inter per celebrare la seconda stella è arrivato al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi ieri mattina in prefettura e presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. Presenti anche l'ad nerazzurro Beppe Marotta e il Ceo Alessandro Antonello".

"Se sarà trionfo nel derby, la Curva invece non aspetterà e ha organizzato già per lunedì notte un corteo da piazza Cairoli al Duomo. La festa Inter poi vivrà il secondo atto il 19 maggio, dopo la sfida interna con la Lazio in cui verrà consegnato il trofeo. Previsto nel dopo gara anche un concerto con cantanti di provata fede nerazzurra".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.