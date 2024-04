Lunedì sera sarà una giornata importante per Milan e Inter, non solo per i ben noti motivi calcistici. Le due curve, infatti, saranno protagoniste di un'iniziativa benefica in favore dei senzatetto. Gli ultras rossoneri e nerazzurri stanno raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per i senzatetto milanesi, che vengono aiutati dai City Angels sia sulla strada che nei loro centri d’accoglienza. Alcune ore prima dell’inizio della partita le due tifoserie si presenteranno con i loro furgoni davanti allo Stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto, si legge in una nota dell'Ansa