De Rossi: “Gruppo Roma era già coeso. Dybala ci sta mettendo il talento”

«Come si fa a costruire un gruppo così compatto? Questo gruppo era coeso anche prima e non ho fatto niente, viene da due anni in cui è andata fino in fondo in Europa, ha fatto cavalcate importanti e se non si è uniti non si raggiungono certi standard. Io cerco di essere diretto, dire quello che mi piace e non, cerco di essere onesto, poi faccio scelte da allenatore. Ho cercato di dare la mia idea di calcio, credo in questa idea di gioco e bisogna stare bene per farlo, ora stiamo giocando meglio e stanno tutti capendo cosa voglio da loro». Daniele De Rossi, su DAZN, ha commentato la vittoria contro il Monza.