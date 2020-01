De Vrij, selfie coi tifosi. Poi il siparietto con Sky: “Spostatevi perché rovinate…”

Giornata di selfie, autografi e vicinanza ai tifosi. In cui quasi nessuno si è risparmiato nel concedersi all’affetto del pubblico fuori i cancelli della Pinetina. L’umore, in casa Inter, è alto. Nonostante alle porte ci sia una partita difficile contro il Napoli, dove i nerazzurri non vincono dal 1997, alla ripresa dei lavori dopo la sosta natalizia Conte e i suoi hanno ripreso a martellare con i sorriso. E, dopo le foto concesse da Conte, ecco Stefan de Vrij, come sempre fra i più disponibili, replicare prima di lasciare il centro sportivo.

A documentare il tutto, Sky Sport, che ha raccontato i sorrisi dispensati dal difensore dell’Inter al pubblico e la situazione della squadra a pochi giorni dalla partita di Napoli. A un certo punto, però, il siparietto: lo stesso de Vrij, evidentemente disturbato dalle luci della telecamera dell’emittente mentre firmava autografi, si è rivolto a Matteo Barzaghi, inviato di Sky, per invitare la troupe a spostarsi per non rovinare le foto. Un episodio divertente che racconta l’umore alto in casa Inter.

(Fonte: Sky Sport)