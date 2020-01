Sky – Inter, ecco quando potrebbe tornare D’Ambrosio. A Napoli Asamoah…

Se il recupero di Sensi è ormai cosa fatta, Antonio Conte in vista della trasferta di Napoli non può sorridere poi tantissimo. Eh sì, perché proprio ieri a fermarsi è stato un altro pilastro dell’Inter come Danilo D’Ambrosio, a causa di un risentimento muscolare. Secondo Sky Sport, il laterale nerazzurro potrebbe tornare in campo a fine gennaio, anche se indicazioni più precise si avranno la settimana prossima, quando verranno effettuati ulteriori esami.

Chi dovrebbe partire con la squadra per la Campania è invece Asamoah, che sta recuperando dai guai fisici che lo hanno tenuto ai box nell’ultimo periodo. Secondo Sky, però, è più probabile che il ghanese inizialmente resti in panchina. Favorito, dunque, ancora una volta Biraghi, che dovrebbe partire dal primo minuto.

(Fonte: Sky Sport)