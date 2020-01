Antonio Conte è sempre più idolo della tifoseria nerazzurra. Il tecnico, prima dell’allenamento odierno, si è concesso ai tifosi fuori dai cancelli di Appiano. Grande entusiasmo per Conte, che ha riportato l’Inter in vetta alla classifica e che si appresta a guidare la squadra in due big match già fondamentali ad inizio anno. Lunedì, l’Inter sarà di scena a Napoli. Poi, a San Siro, arriverà la scatenata Atalanta dell’ex avvelenato Gasperini.