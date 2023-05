Di Biagio: “L’Inter ha fatto la gara che doveva. Mou? A un certo punto…”

Le parole del doppio ex di Roma-Inter nel post gara di DAZN a proposito di quanto accaduto questo pomeriggio allo stadio Olimpico

Gigi Di Biagio, doppio ex di Roma-Inter , ha raccontato quanto visto da bordocampo nel match tra giallorossi e nerazzurri questo pomeriggio all'Olimpico, vinto dalla squadra di Simone Inzaghi per 2-0 con le reti di Dimarco e Lukaku. Queste le sue impressioni:

"L'Inter è stata più esperta, la Roma ha giocato la gara che doveva fare. Mourinho a un certo punto non sapeva neanche più chi mettere, non poteva chiedere di più ai suoi ragazzi. L'Inter sta bene fisicamente, ha ripreso la marcia e può concentrarsi in maniera eccellente sul derby col Milan. La condizione psicologica fa la differenza. Io ero molto tranquillo nei derby, quella settimana invece fu difficile. Si faceva fatica a dormire la notte".