Zenga: “Inter, Roma non ha dato impressione di crear pericolo. Milan, grande gara”

«L'Inter è stata in controllo nella gara contro la Roma. La differenza è a stata evidente. Onana ha fatto due parate normali, non eccessivamente importanti. Non c'è stata l'impressione che la squadra giallorossa potesse creare problemi ai nerazzurri». Walter Zenga ha parlato così, a Skysport, della partita che si è giocata all'Olimpico alle 18.