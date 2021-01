Di Canio: “Lukaku si arrabbi in campo. Eriksen? Nel medio raggio ha il piede di de Bruyne”

In collegamento con Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha toccato due temi caldi in casa Inter, come la rissa tra Lukaku e Ibrahimovic e la buona prova di Eriksen da regista contro il Benevento:

“Lukaku-Ibrahimovic? Sono cose di campo, poi ci sono stati dei teatrini… Nessuno ha colpe. Eriksen? Vede traiettorie che altri non vedono. Viene dal calcio di Pochettino, dove in trequarti era un flipper. Sul medio e corto raggio ha il piede di de Bruyne, che però riesce a fare certe giocate anche a lungo raggio. Conte vuole un calcio più pulito e scontato, ma in cui non sono previste perdite di palla. Bisogna capire quando può giocare di prima. Deve essere bravo a capire che gli deve dare più spazio ed educarlo a fare ciò che gli chiede. Gli stessi giornalisti che hanno fatto del moralismo su Ibrahimovic e Lukaku sono gli stessi che vanno in tribuna e fanno il tifo per una squadra, augurandoti la morte. Ma di che parliamo? Sono tutte stronzate“.

(Fonte: Sky Sport)