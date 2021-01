CorSera – Eriksen, esame superato a pieni voti. “Conte, intuizione felice. E gli scettici…”

“Risponde al Milan e tiene lontana la minacciosa Juventus. L’Inter stravince contro il Benevento e puntella il secondo posto in classifica, due punti sotto il Diavolo, in questo eterno derby per lo scudetto”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla vittoria dell’Inter contro il Benevento che ha permesso ai nerazzurri di consolidare il secondo posto, rimanendo in scia del Milan.

ERIKSEN – Tra le tante note liete del match c’è anche Eriksen, in fiducia e in crescita. “La migliore notizia è la regia illuminata di Eriksen. È una punizione morbida del danese, dopo appena sette minuti, a costringere Improta alla sfortunata autorete che mette in discesa la partita dei nerazzurri. Ma è la qualità del gioco del nuovo play maker a convincere gli scettici. L’intuizione di Conte è felice. Eriksen aveva giocato davanti alla difesa già a Firenze, in Coppa Italia, senza grandi risultati. Stavolta, forse anche per l’arrendevolezza dell’avversario, l’esame è superato a pieni voti”, conferma il quotidiano che definisce il danese come una potenziale arma in più per l’Inter nella corsa scudetto.

RISCOSSA ATTACCANTI – Un’altra buona notizia è legata al ritorno al gol dei due attaccanti, a digiuno da 4 match in campionato. Prima segna Lautaro il gol del 2-0, poi ci pensa Lukaku a mettere in ghiaccio il match con un’altra doppietta. “Solo l’Inter ha due attaccanti in doppia cifra (14 il belga, 10 l’argentino). Ma soprattutto, con 49 reti, ha il secondo miglior attacco d’Europa dietro il Bayern. Anche così si vince lo scudetto”, aggiunge il CorSera.