Di Caro (GdS): “Italia vicina all’Europeo, a Spalletti il merito di aver ridato un gioco”

"Centrare l’Europeo, arrivando prima di Ucraina, Macedonia e Malta, non sarebbe un’impresa, ma per come si era messa la situazione non solo di classifica, meriterebbe un bell’applauso e un sospiro di sollievo. A Spalletti, in attesa dell’ultimo passo e facendo tutti gli scongiuri possibili, va dato il merito non solo di aver fatto finora 10 punti in 5 partite (tre vittorie, un pari e una sconfitta), ma di aver ridato in poco tempo alla Nazionale gioco, convinzione, carattere, giusto atteggiamento, propensione offensiva".