Come si riparte?

"Analizziamo la sconfitta, il Sassuolo ha vinto con l'Inter creando pochissimo facendo una partita totalmente differente. Sta a noi capire cosa è successo, una sconfitta è una sconfitta, 1-0 o 5-0 non cambia. Ovvio che non sono assolutamente contento ma il risultato è bugiardo. Osanniamo l'Inter per quello che ha fatto ma è andata difficoltà in fase difensiva per quello che abbiamo creato. Poi, se non facciamo gol che dobbiamo fare?