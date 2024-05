-Sei tra i primi centrocampisti nel nostro campionato per media minuti giocati e gol segnati: che riflessione ti fanno fare questi numeri?

Quella principale è che bisogna allenarsi sempre bene. Se durante la settimana vai a due allora e ti butti giù perché non giochi, non è l'atteggiamento giusto. Bisogna essere sempre professionali, andare a duemila allora, si vede in campo. Più giochi e più prendi condizione.

-Come ti immagini il tuo secondo anno all'Inter?

Speriamo di replicare quello che abbiamo fatto quest'anno a livello di gruppo. E poi per il resto decide il mister cosa succederà e andrà bene così.

-Nuova festa per la consegna della Coppa...

Non sarà come il giro in bus, ma è sempre festa. Quando andiamo a San Siro è sempre un'emozione indescrivibile: una festa costante.

(Fonte: DAZN)

