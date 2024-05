Inter, 86 gol in Serie A: solo una volta i nerazzurri ne hanno fatti di più

Con le cinque reti rifilate al Frosinone i nerazzurri toccano quota 101 in totale in stagione

Quello di MarkoArnautovic è stato l'83esimo gol dell'Inter in questa stagione. Sono poi arrivati la rete di Buchanan e quella di Lautaro, infine quello di Thuram per il 5 a 0 rifilato al Frosinone (la prima rete l'ha messa a segno Frattesi). Siamo quindi a 86 gol in questa stagione nel massimo campionato italiano (101 le reti totali segnate dai nerazzurri in tutte le competizioni).