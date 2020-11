Di Gennaro: “Inter, bicchiere mezzo vuoto. Arrivare secondo per Conte sarebbe un fallimento”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato il difficile momento dell’Inter di Antonio Conte, reduce dal pareggio di Bergamo contro l’Atalanta e, più nello specifico, da una vittoria nelle ultime otto partite tra tutte le competizioni:

“Conte? Che la situazione sia difficile si vede. Conte ha aperto una strada a questa società, arrivando secondo e in finale di EL. Quest’anno ha preso troppi gol, non riesce a dare il colpo del ko. Per ora il bicchiere è mezzo vuoto, ma il campionato è lungo. Arrivare secondo sarebbe un fallimento, sa che la rosa è stata migliorata secondo quello che voleva, ora deve dare il suo come i giocatori. Sa che è un’annata fondamentale“.

(Fonte: TMW Radio)