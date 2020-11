Inter-Eriksen? Conte imbufalito per un gesto di Chris: doppia punizione. TS: “Addio più vicino”

Via via che passano i giorni, il futuro all’Inter di Christian Eriksen sembra sempre più in bilico. Il feeling con Antonio Conte, di fatto, non è mai scattato e, a meno di un anno dal suo arrivo a Milano, il centrocampista danese potrebbe già fare le valigie. L’ultima doppia mossa dell’allenatore nerazzurro, come riportato da Tuttosport, sa tanto di sentenza: Conte, infatti, ha lasciato in panchina Eriksen sia contro il Real Madrid che contro l’Atalanta. Due gare molto importanti in questo momento della stagione dell’Inter, in cui Chris non ha messo piede in campo. “Bocciato”, è la parola utilizzata da Tuttosport, che riconduce il tutto alla partita del 31 ottobre contro il Parma.

A voler ben vedere, c’è un gesto in particolare ad aver innervosito Conte, come vi abbiamo scritto nei giorni. L’Eriksen che, con l’Inter in svantaggio, va con calma a battere un calcio d’angolo ha fatto infuriare l’allenatore dell’Inter. Che, infatti, di lì a poco decise di cambiare il danese, da quel momento assente dal campo. Difficile sia un caso.

Una doppia punizione che sa di sentenza, quella dell’allenatore interista. E un addio che sembra sempre più vicino. Scrive l’edizione odierna di Tuttosport:

“Il possibile innesto dell’ucraino (Malinovskyi, ndr) sarebbe ovviamente legato a doppio filo con la partenza di Christian Eriksen, bocciato dopo la deludente prestazione con il Parma, tanto che né a Madrid, né ieri ha messo piede in campo. Il problema però sarà piazzarlo a gennaio alla luce del suo ingaggio irraggiungibile per molte delle possibili pretendenti (7.5 milioni, che possono lievitare a 10 con i bonus) senza contare che l’Inter ne ha versati 27 al Tottenham per il cartellino”.

(Fonte: Tuttosport)