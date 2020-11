Inter, il gol è colpa di Handanovic? Marchegiani: “Tiro non era velocissimo ma…”

Luca Marchegiani ha parlato della partita tra Atalanta e Inter. Era il commentatore tecnico per Skysport e in serata al ‘Club’ ha fatto queste considerazioni:

-Handanovic poteva fare meglio sul gol incassato contro l’Atalanta?

Il tiro non sembrava velocissimo ma è improvviso e passa tra le gambe del difensore. Quando succede di solito il portiere perde mezzo secondo, è un angolo che non considera quando guarda il pallone, se la palla gli passa tra le gambe perde una battuta e non ci va vicino col tuffo. I particolari vanno contestualizzati.

-Che Inter hai visto?

Non l’ho vista al cento per cento. È una squadra attenta a non concedere spazio e che cerca di rimanere unita e non si allunga per non farsi del male. Il gioco offensivo è stato molto limitato sui due attaccanti che non sono riusciti a costruire molto. Gara equilibrata, il risultato è giusto.

-Vi aspettavate di più da Sanchez?

Non era una partita facile per lui, perché l’Atalanta pressa e ti fa giocare a spalle girate, prendi un sacco di botte. Mi ricordo solo un dribbling di Sanchez. Non è più il giocatore che era. È facile per tutti giocare con lo spazio davanti piuttosto che doverlo creare. Da una squadra forte ci si aspetta che abbia gli strumenti per farlo.

(Fonte: Skysport)