Di Lorenzo: “Spalletti determinante, si merita più di tutti questo scudetto”

"Fare un nome sarebbe sbagliato. Quest'anno la vera forza è stata il gruppo, è la vittoria di tutti. Spalletti? Il mister è stato determinante per tutti noi. Già dall'anno scorso si intravedeva un gioco importante, penso che questo successo lo abbiamo costruito anche l'anno scorso. Siamo tutti molto contenti anche per lui, dopo la carriera che ha fatto si meritava una soddisfazione del genere. Vincere uno scudetto, vincerlo a Napoli è incredibile per tutti, e tutti noi dobbiamo ringraziarlo per questi due anni, per quello che è riuscito a trasmetterci, per i suoi discorsi. Veramente tanta roba, merita prima di tutti questo scudetto".