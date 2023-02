Diaz: “Inter derby magnifico, ho goduto parecchio. Scudetto? Rimonta ancora possibile”

Segue la Serie A?

«Sempre. Ho goduto parecchio con la vittoria dell’Inter nel derby. E con gol di Lautaro… Passano gli anni ma il legame degli argentini con la A resta vivo e forte. Tifo sempre per l’Inter! Lì ho vinto lo scudetto mi hanno dato grandi chance. Il derby è stato magnifico e ora spero che continui a vincere per mettere pressione al Napoli. Rimonta? Sì, la A è piena d’insidie, è combattuta e difficile. Il Napoli sta facendo benissimo, gioca un bel calcio. Ottimo tecnico. Ma non è finita. La stagione è lunga e l’Inter può tornare».