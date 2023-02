Inter, i numeri non mentono: è il miglior Lautaro di sempre. Non era mai successo che…

"Il Toro rispetto al belga ha vissuto una stagione meno complicata sotto l'aspetto fisico e, nonostante le fatiche extra al Mondiale, ha la gamba tirata a lucido. Merito soprattutto... della testa e della convinzione che alzare la Coppa del Mondo gli ha trasmesso. Se i "colpi" li ha mostrati fin dall'estate 2018, quando è sbarcato a Milano, adesso Martinez è più continuo e non accusa più gli alti e bassi del passato. Nelle ultime 5 partite di Serie A ha battuto 5 volte il portiere avversario e nel 2023 ha realizzato 7 reti in 9 incontri. Ha inoltre servito a Darmian l'assist per l'1-0 contro l'Atalanta, in Coppa Italia. Non gli era mai capitato di essere a quota 12 centri dopo le prime 21 giornate di campionato e i record stabiliti nel 2021-22 (21 gol in A; 25 in totale) sono alla sua portata".