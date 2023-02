Inter, Gian Luca Rossi: “Sponsor? Ho parlato con Antonello, mi dicono che…”

Intervenuto in diretta negli studi di Top Calcio 24, Gian Luca Rossi , giornalista, ha aggiornato così in merito alla questione main sponsor dell'Inter , commentando la notizia di un possibile accordo con un brand proveniente dagli Emirati Arabi. Ecco le sue parole.

"Da quanto ho capito dai miei dialoghi con l'ad Alessandro Antonello, non è vero che c'è già lo sponsor arabo già pronto. A me dicono che i contatti sono molteplici: ne hanno trovati 6-7, ora si tratta di mettere all'asta la maglia dell'Inter. Chi offre di più firma per 5 anni. Però intanto hanno parato il colpo con LeoVegas ed eBay".