La Gazzetta dello Sport evidenzia l'utilità in entrambe le fasi di gioco dei calciatori del reparto arretrato nerazzurro: "Anche quando Lautaro ha una normale, umana astinenza dal gol, l'Inter trova soluzioni alternative per accompagnare la nave in porto. Non solo Thuram, gemello siamese del Toro e sempre più centravanti, ma anche altri della premiata compagnia nerazzurra sanno diventare utili allo scopo. Così, se è vero che l'attacco di Simone Inzaghi è stato finora monopolizzato dalla ThuLa, mai quanto all'Olimpico era servito l'apporto dei difensori in libera uscita.