Le condizioni di Acerbi verranno esaminate in questi giorni, come conferma la Gazzetta dello Sport: "Da quando è in nerazzurro, il fedelissimo di Simone, fresco 36enne, ha spesso avuto l'efficienza fisica di un ventenne, ma in questa seconda stagione c'è stato qualche acciacco in più: stavolta è stato costretto a uscire per un indurimento al polpaccio destro. Verrà valutato tra oggi e domani, l'Atletico è in arrivo e lui serve per duellare con Morata".