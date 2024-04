-Sei diventato tra i migliori mediani d'Europa e con te davanti alla difesa l'Inter è cresciuta?

Quando c'era Brozovic, che è stato importantissimo per noi, non era pronto. Poi il mister ha parlato con me per quel ruolo e io ho fatto tanto sacrificio anche a parte degli allenamenti, nel guardare dei video con lo staff tecnico. Credo che i giocatori intelligenti reagiscono subito di fronte a nuove sfide, mi piace questo ruolo, mi fa stare tranquillo.

-Correvi di più prima o adesso?

Corro in maniera diversa, da mezzala devi creare spazio, gestire a destra e sinistra dei movimenti. Da regista fai più km, credo.

-Cosa guardi quando tiri il rigore: solo il pallone o il portiere?

Oggi sentivo pressione perché il portiere dell'Udinese era stato forte fino a quel momento e quindi ho aspettato per mettergli qualche dubbio. Per me è importante cambiare direzione, quando ho dato il primo tocco, lì credo sia sempre difficile per loro.

-Cosa significherebbe vincere lo scudetto nel derby?

Io non parlo di questo, non voglio mettere fuoco, voglio stare tranquillo. Auguro tutto il meglio sempre al Milan, ho un bel rapporto con Maldini e Massara. Il mio libretto con il Milan adesso è chiuso. Per me vincere nel derby o dopo non cambia niente, sono solo contento perché vinco il primo scudetto e perché vogliamo vincere una seconda stella storica con l'Inter.

(Fonte: DAZN)

