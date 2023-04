Inter-Juve, Dimarco festeggia sui social: “Te l’ho promesso da bambino”

Se c'è un modo di sintetizzare l'amore per l'Inter,Federico Dimarco lo ha fatto in un gesto nei minuti finali della partita di Coppa Italia contro la Juventus. Aveva segnato il gol dell'uno a zero, la vittoria lì ad un passo e il cronometro che scorreva lento verso il fischio finale. Le telecamere lo hanno beccato a soffrire, nascosto dietro ad un asciugamano, per non vedere le azioni bianconere e un eventuale pareggio. La solita sofferenza nerazzurra, quella dei tifosi interisti, di qualsiasi età e in ogni angolo del mondo, di fronte agli ultimi minuti di una gara come questa, di tutte le gare in fondo. Perché se non si soffre non è l'Inter.