Dimarco: “Il gol? Speriamo sia più importante il prossimo che segno. Questa Inter…”

Il gol partita è stato il suo. Il quinto in totale in questa stagione per lui che ha atteso il fischio finale con l'ansia di tutti gli interisti del mondo, senza guardare cosa succedeva in campo. Federico Dimarcoha sofferto fino all'ultimo minuto, quando l'arbitro ha decretato la vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Una vittoria che è arrivata proprio grazie a lui.