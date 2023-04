Dimarco, difensore da cinque gol. Solo Hakimi meglio negli ultimi 10 anni

Federico Dimarco ha segnato il gol che ha segnato il gol-partita nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Per lui è il quinto gol in tutte le competizioni nella stagione 2022-2023. Prima di lui, nelle ultime dieci stagioni prese in considerazione da Opta Paolo, profilo di Stats Perform che raccoglie dati sul calcio italiano, l'ultimo difensore nerazzurro che ha segnato di più in un solo anno è stato Hakimi. Il calciatore marocchino aveva segnato sette reti nella stagione dello scudetto di Conte.