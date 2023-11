Inter, Dimarco e Thuram scherzano sui social: “Non ti lascio tranquillo fino a giugno”

Ormai è nata una ship. Di quelle belle e spontanee. Perché se uno crossa e l'altro segna si parla di Amazon. E se l'altro si merita i complimenti per qualcosa di buono fatto in campo con l'Inter, il compagno arriva e comincia a torturarlo con coccole invadenti in faccia. Dimarco e Thuram sono ormai una coppia di questa squadra che ha fatto del gruppo un'arma vincente e fatta di amicizie e legami che si vedono palesi e si traducono in affiatamento quando poi c'è da fare la partita.