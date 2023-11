Dimarco: “Un tiro che parte da Porta Romana e arriva nello stadio dei miei sogni”

È stato un gol clamoroso e Federico Dimarco lo ha spiegato come un'intenzione di assist a Dumfries finito per diventare un tiro quando ha visto il portiere del Frosinone fuori dai pali. "Un gol raro, farà il giro del mondo e se lo merita. Federico ci ha abituato a certe cose in allenamento e ha anche certe capacità balistiche", ha detto della rete dell'esterno che ha scioccato i 70mila di San Siro e pure i suoi compagni se si pensa a Sommer, che dall'altra parte del mondo, si è messo le mani nei capelli.

Sui social, dopo la partita, è arrivato il post del calciatore nerazzurro sul gol e sulla vittoria che porta l'Inter di nuovo in testa alla classifica ad una giornata dallo scontro diretto con la Juventus, seconda. Una rete speciale per Dimarco che si è visto passare davanti la sua storia. Da quando ha cominciato a sognare quella in nerazzurro, dove viveva, dove ha giocato prima di arrivare in prima squadra. Prima di diventare l'esterno titolare dell'Inter che ha giocato una finale di Champions. "Questo tiro parte da Porta Romana, per Interello, Ascoli, Empoli, Sion, Parma, Verona e arriva nello stadio dei miei sogni". E dritto nei cuori interisti, come ci è entrato lui ormai da tempo.