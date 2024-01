Sky – Djalo-Juve, tutto fatto ma serve una cessione. E Samardzic…

Manca in pratica l'annuncio ufficiale per l'approdo del calciatore a Torino. Nel mirino anche il giocatore dell'Udinese

C'è l'accordo tra la Juventus e il Lille e anche con il calciatore, ma con l'indice di liquidità negativo la società bianconera deve prima cedere un giocatore per la conferma ufficiale dell'arrivo di Djalo . Serve la cessione di Ranocchia che non è stata ancora definita. L'Inter avrebbe preso il difensore a giugno, la Juve ha anticipato l'acquisto per un giocatore che poteva approdare a Milano a parametro zero.

"Juve-Samardzic? Per un altro arrivo in casa Juve ci sarebbe bisogno si un'altra cessione, Kean potrebbe essere sacrificato dopo l'esplosione di Yldiz. L'interesse per il calciatore dell'Udinese c'è ma andrebbe incastrato in questo scenario, potrebbe quindi essere un obiettivo per giugno", le parole di Marchetti a Skysport.