Donadoni: “Inter due scalini più avanti a Milan e Juve. Nerazzurri coesi”

Quando vinci in questo momento e così contro la tua diretta rivale metti delle ottime chance su quello che può essere l'avvenire quindi sulla conquista dello scudetto. È ovvio. Così Donadoni, alla presentazione del primo torneo Galbiati, ha parlato della vittoria dell'Inter in campionato contro la Juventus per uno a zero. «Ci sono tante gare, ma bisogna riconoscere che i nerazzurri sono i più attrezzati e hanno trovato coesione. I giocatori fanno quello che devono fare con voglia, carattere, volontà e direi che se lo stanno guadagnando in questo momento».