La dirigenza nerazzurra prosegue i dialoghi con i rappresentanti del centrocampista: si lavora per trovare un'intesa

Non solo Lautaro: l'Inter è al lavoro per blindare tutti i suoi gioielli. Tra questi non può mancare Nicolò Barella, colonna del centrocampo nerazzurro e vice capitano della squadra: l'ex Cagliari ha rinnovato il suo contratto nel novembre del 2021, portando la scadenza al 30 giugno 2026, e l'intenzione del club è quella di spostare più avanti questa data.